Sieben weitere DAB+ Programme im Raum Dresden empfangbar | DIVICON MEDIA nimmt DAB+ Lokalmux Dresden erfolgreich in Betrieb

(Leipzig) Seit heute sind mit coloRadio, DRESDEN EINS, egoFM, MEGARADIOmix, PELI ONE Urban Music Radio, Radio Dresden 2 und Radio Holiday im Raum Dresden sieben weitere Programme über DAB+ empfangbar. Der Start des sogenannten DAB+ Lokalmux Dresden erfolgte durch den Plattformbetreiber DIVICON MEDIA pünktlich um 10 Uhr. Über die leistungsstarken Antennen auf dem Dresdner Fernsehturm erreichen die Programme nun potentiell rund 800.000 Menschen in und um die sächsische Landeshauptstadt. Voraussetzung zum Empfang ist ein DAB+ fähiges Radio sowie ggf. eine zusätzliche DAB+ Zimmerantenne. Bei bereits vorhandenen DAB+ Radios empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.

Die Inbetriebnahme des DAB+ Lokalmux Dresden reiht sich ein in die erfolgreiche Umsetzung einer von den Programmveranstaltern, der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) und der DIVICON MEDIA vorangetriebenen DAB+ Initiative in ganz Sachsen. So betreibt DIVICON MEDIA bereits seit 2018 die DAB+ Lokalmuxe in Freiberg und Leipzig sowie seit Mitte Februar 2023 auch den DAB+ Lokalmux in Chemnitz. Im April 2023 kamen drei neue DAB+ Regionalmuxe rund um die bevölkerungsreichsten Städte Sachsens hinzu.

„Die erfolgreiche Aufschaltung des DAB+ Lokalmux in Dresden ist die vorerst letzte vorgesehene technische Ausbaustufe und das finale Puzzleteil zu einer technischen Reichweite von potentiell rund 3,8 Millionen Menschen im gesamten Freistaat“, so DIVICON MEDIA Geschäftsführer Franz Coriand. „Damit verantworten wir als technischer Dienstleister und Plattformbetreiber drei sächsische DAB+ Regionalmuxe mit ingesamt 38 Programmen sowie vier Lokalmuxe mit zusammen 33 Programmen – eine Riesenvielfalt und ein weiterer echter Meilenstein für DAB+.“

Programmübersicht DAB+ Lokalmux Dresden

• coloRadio

• DRESDEN EINS

• egoFM

• MEGARADIOmix

• PELI ONE Urban Music Radio

• Radio Dresden 2

• Radio Holiday

Über DIVICON MEDIA

Die DIVICON MEDIA HOLDING GmbH bietet als erfahrener, unabhängiger Full-Service-Dienstleister Rundfunkunternehmen ein abgestimmtes Produktportfolio an Beratung, Planung, Umsetzung, Betrieb und Monitoring von Sendebetrieb und IT-Infrastruktur. Die Kerndienstleistungen des Leipziger Unternehmens erstrecken sich auf Zuleitung/Transport von Audio-/Videosignalen, den kompletten Studiobetrieb und Standortvernetzung (Kontribution) sowie die Aufbereitung von Daten und Ausstrahlung von Inhalten (Distribution), inklusive modernster Streaming-Verfahren. Als Vorlieferant leistet die DIVICON MEDIA seit Jahren nahezu alle technischen sowie organisatorischen Aufgaben für die Modulationsleitungen diverser Radiosender und betreibt UKW-Frequenzen an zahlreichen Senderstandorten in ganz Deutschland. Seit seiner Gründung 2014 konnte das Unternehmen im liberalisierten Markt für Sendebetrieb namhafte Kunden aus dem öffentlich-rechtlichen und privaten Sektor gewinnen.

