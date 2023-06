RAS baut Digitalradio DAB+ weiter aus / Weitere UKW-Anlagen werden abgeschaltet

(Bozen) Die Rundfunkanstalt Südtirol RAS hat in den letzten Monaten das Sendernetz für Digitalradio DAB+ weiter ausgebaut und die Sender in Proveis, Ritten, Mittewald, Welschellen, Moos in Passeier, Brenner in Betrieb genommen. In den Gebieten, welche von diesen Sendern versorgt werden, konnte die Qualität des Empfanges wesentlich verbessert werden.

Auch das digitale Sendernetz der lokalen Privatradios wurde von der RAS weiter ausgebaut. An den 14 Sendeanlagen von Proveis, Kurzras, Rauth, Kardaun, Abtei, St.Gertraud, Ritten, Mittewald, Moos in Passeier, Brenner, Mals, Schlinig, Graun und Enneberg werden jetzt die 15 lokalen Privatradios über DAB+ ausgestrahlt.

RAS-Präsident Peter Silbernagl freut sich, dass nun über drei Sendeblöcke und insgesamt 157 DAB+-Sendegeräte über 99 Prozent der Bevölkerung Südtirols mit 37 Hörfunkprogrammen in bester Qualität versorgt werden können.

Da nun weit mehr Hörfunkprogramme in einer besseren Qualität über Digitalradio DAB+ landesweit empfangen werden können und ein Großteil der Haushalte bereits ein Digitalradio besitzen, wird die RAS weitere 13 UKW-Sendeanlagen der Programme Ö1, ORF Radio Tirol, Ö3 und Radio Rumantsch an vier Senderstandorten abschalten. Dadurch können sowohl Betriebs- als auch Wartungskosten eingespart werden. Die UKW-Grundversorgung bleibt jedoch weiterhin garantiert. Der UKW-Empfang wird in diesen Gebieten über weiter entfernte Senderstandorte ermöglicht.

UKW-Abschaltungen am 01.06.2023 (13 Sendegeräte an 4 Senderstandorten):

UKW-Abschaltungen an den Standorten (Empfang in verminderter Qualität über Standort): St. Walburg: Ö1, ORF Tirol, Ö3 (St. Pankraz), Grödnerjoch: Ö1, ORF Tirol, Ö3, RR (Grödental und Colalto), St. Lorenzen: Ö1, ORF Tirol, Ö3 (Kronplatz), Welsberg: Ö1, ORF Tirol, Ö3 (Kronplatz).

