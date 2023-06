2. nationales DAB+ Programmensemble in neun weiteren Regionen empfangbar

(München) Ab dem 1. Juni 2023 können sich DAB+ Hörerinnen und Hörer in sechs Regionen über 16 zusätzliche private Radioprogramme in digitaler Qualität freuen. Drei weitere Standorte werden voraussichtlich am 17. Juli folgen. Mit dieser Erweiterung baut Antenne Deutschland, die Betreiberin der 2. nationalen DAB+ Plattform, ihr Netz auf 82 Standorte im gesamten Bundesgebiet aus.

Folgende Senderstandorte werden am 1. Juni 2023 in Betrieb gehen:

(Senderstandort | Kanal | Bundesland | Empfangsregion)

Pfänder/Österreich | 8C | – | Bodensee Allgäu A96

Badenweiler/Blauen | 8C | BW | Markgräflerland, A5

Pfaffenhofen/Ilm | 5D | BY | Kreis Pfaffenhofen, A9

Wesel | 9B | NW | Kreis Wesel, A3

Heide | 5D | SH | Kreis Dithmarschen, A23

Löbau | 5D | SN | Kreis Görlitz, A4

Folgende Senderstandorte werden voraussichtlich am 17. Juli 2023 in Betrieb gehen:

(Senderstandort Kanal Bundesland Empfangsregion)

Raichberg | 8C | BW | Albstadt, Hechingen

Oberammergau | 12D | BY | Kreis Garmisch-Partenkirchen

Wendelstein | 12D | BY | Östliches Voralpenland

Folgende private Sender sind im 2. nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

80s80s

90s90s

Absolut BELLA

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut OLDIE

Absolut TOP

AIDAradio

ANTENNE BAYERN

Beats Radio

Brillux Radio

dpd DRIVERSRADIO

NOSTALGIE

ROCK ANTENNE

RTL RADIO

TOGGO Radio

„Durch die Inbetriebnahme der neuen Sender bauen wir die Reichweite unserer nationalen DAB+ Plattform kontinuierlich aus. Mit den neun Sendern in diesem Jahr und der bereits beschlossenen Erweiterung im kommenden Jahr werden dann etwa 59 Millionen Einwohner:innen in Deutschland die Programme zuhause empfangen können. Die Reichweite entlang der Autobahnen liegt dann bei über 92 Prozent. Nationales Radio über DAB+ gewinnt damit auch für Werbetreibende weiter an Bedeutung“, sagte Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutschland. Um die neuen Programme empfangen zu können, müssen die Hörer:innen einen Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Empfänger durchführen.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

