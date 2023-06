Mehr DAB+ Programme in den Regionen Wuppertal und Lügde

(Köln) Hörerinnen und Hörer in der Region Wuppertal und dem Kreis Lippe rund um Lügde können sich ab dem 1. Juni 2023 über den verbesserten Empfang der 16 Sender des landesweiten privaten DAB+ Programmpaketes freuen. Möglich wird dies durch die Inbetriebnahme der Sendetechnik an den Standorten Wuppertal-Küllenhahn und auf dem Köterberg bei Lügde. Folgende Programme sind in dem Ensemble enthalten, die Aussendung erfolgt landesweit im DAB+ Kanal 9D:

ANTENNE NRW

egoFM

ENERGY NRW

FEMOTION RADIO

KulthitRADIO

NOXX

NRW 1

Oldie Antenne

RADIO 21 NRW

RADIO BOLLERWAGEN

Radio TEDDY NRW

Radio Holiday

Radio Paradiso

Schlager Radio

ZOUND 1 Max

ZOUND 1 Mix

Um die neuen Programme in den beiden Regionen empfangen zu können, sollten Hörerinnen und Hörer an ihrem DAB+ Radio einen Sendersuchlauf durchführen. Ein Empfangscheck im Internet gibt ihnen die Möglichkeit zu prüfen, welche DAB+ Programme sie an ihrem Wohnort empfangen können.

Über audio.digital NRW

Die audio.digital NRW GmbH betreibt eine Plattform zur Verbreitung von Hörfunkprogrammen via DAB+ in Nordrhein-Westfalen. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, neuen, innovativen und vielfältigen Radioprogrammen eine digitale Reichweite und möglichst vielen Hörerinnen und Hörern in Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Angebotsvielfalt zu bieten sowie die Technologie DAB+ weiter zu stärken.

