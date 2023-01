TELESTAR präsentiert weiter DAB+-Radios mit EWF-Feature

(Ulmen) Mit den neuen Digitalradios DIRA M 11i+ und S 21i+ folgen die nächsten EWF Radios aus dem Hause TELESTAR. Die Radios sind mit innovativer EWF und Journaline Technologie ausgestattet. EWF ist ein auf dem DAB+ Sendenetz aufbauendes Alarmierungssystem, was im Katastrophenfall Warnmeldungen barrierefrei und innerhalb von Sekunden an EWF fähige DAB+ Radios übermittelt. Die Radios schalten entweder vom laufenden Programm oder auch aus dem Standby Betrieb in den Alarmmodus und warnen den Hörer vor einer möglichen Gefahr.

Die Hybridradios überzeugen durch soliden Klang, der per Equalizer an die eigenen Hörpräferenzen angepasst werden kann. Das 2.4‘‘ (6.1cm) TFT Farbdisplay gibt nützliche Hintergrundinfos gestochen scharf wieder. Dank UPnP, Line-In und USB Media-Playback können Musikdateien unterschiedlichster Formate von diversen Quellen abgespielt werden.

Der Nutzer kann mit seinen Zugangsdaten sich auch für die Streaming Dienste amazon music, deezer, napster, TIDAL, qobuz, SOUNDMACHINE und HIGHRESAUDIO anmelden und diese empfangen. Bluetooth Senden und Empfangen sowie eine Aufnahmefunktion via USB sind weitere Highlights. Nützliche Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleeptimer oder die Darstellung aktueller Wetterinfos runden den Funktionsumfang der kompakten TELESTAR Multifunktionsradios ab. Das Mono Modell DIRA M 11i+ und das Stereo Modell DIRA S 21i+ gehören somit zu den Top-Produkten in seiner Geräte- und Preisklasse.

