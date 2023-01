Mehr DAB+-Radio am Bodensee

(Marxzell) Am 21.12.2022 ging der Sender Pfänder mit dem DAB-MUX 11B von Baden-Württemberg in Betrieb. Der südöstliche Bodenseeraum inkl. der Bereiche in den angrenzenden Ländern (Österreich, Schweiz, Liechtenstein) wird durch den Sender Pfänder optimal versorgt. Das meldet die ON AIR support GmbH. Damit verbessert sich der Empfang der 16 Hörfunkprogramme: Radio 7, egoFM, baden.fm, DIE NEUE 107.7, die neue welle, DONAU 3 FM, HITRADIO OHR, RADIO REGENBOGEN, REGENBOGEN 2, Radio Ton, Radio Seefunk, bigFM, Radio TEDDY, antenne1, Schlager Radio und anna.FM.

