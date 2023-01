Alternative Frequenz für hr-iNFO in Gießen

(Frankfurt) Am Mittwoch, 4. Januar 2023, nimmt der hr die UKW-Frequenz 99,2 MHz am Stadtsender Gießen dauerhaft außer Betrieb. Als Ersatz stellt für Gießen und Umgebung die wesentlich leistungsstärkere Frequenz des Senders Biedenkopf/Sackpfeife 99,6 MHz wie gewohnt die UKW-Versorgung von hr-iNFO sicher. Daher wird empfohlen, UKW-Empfänger mit fest eingestellter Empfangsfrequenz von 99,2 MHz auf 99,6 MHz umzustellen.

Zudem lässt sich hr-iNFO in und um Gießen sehr gut über DAB+ mit jedem gängigen Digitalradio empfangen. Der Sender Gießen-Dünsberg ist hierfür in der Region bereits vollständig ausgebaut. hr-iNFO ist außerdem überregional über das Internet zu empfangen (beispielsweise mit der hr-iNFO App mit Smartphone oder Tablet), per hr-Radiostream (über die Startseite von www.hr-inforadio.de) oder mit einem Internet-/WLAN-Radio. Überdies sorgen die Verbreitungswege Kabel und Satellit für ausreichend Empfangsmöglichkeiten.

zur Pressemeldung