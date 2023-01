Zweites nationales DAB+ Programmpaket mit neuem Sender

(München) Der Jahreswechsel bringt den Hörerinnen und Hörern des sogenannten 2. DAB+ Bundesmux ein neues Radioprogramm: Mit „90s90s“ startet ein Sender für Menschen, die die Musik der 90er lieben, von 90s House über Rock bis hin zu Boygroups. 90s90s nimmt den bisherigen Sendeplatz von SPORTRADIO DEUTSCHLAND ein. Der nahtlose Übergang ist ein weiterer Beweis für die hohe Attraktivität von bundesweiten DAB+ Programmplätzen.

„Seit dem Start im Oktober 2020 ist die Attraktivität unserer nationalen DAB+ Plattform mit einer technischen Reichweite von etwa 70 Millionen Hörerinnen und Hörern stetig gestiegen, alle Programmplatze sind seit Monaten belegt, weitere Interessenten befinden sich auf einer Warteliste“, sagt Mirko Drenger, CEO des Plattformbetreibers Antenne Deutschland. Und er ergänzt: „Diese Entwicklung entspricht dem positiven Trend von DAB+ als Radioempfangsweg auch auf lokaler, regionaler und landesweiter Ebene. Begleitend zur DAB+ Programmverbreitung unterstützen wir Werbetreibende in diesem wachsenden Markt mit innovativen Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden“.

Folgende 16 private Sender sind derzeit im zweiten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

• 80s80s

• NEU: 90s90s

• Absolut BELLA

• Absolut Germany

• Absolut HOT

• Absolut OLDIE

• Absolut TOP

• AIDAradio

• ANTENNE BAYERN

• Beats Radio

• Brillux Radio

• dpd DRIVERSRADIO

• NOSTALGIE

• ROCK ANTENNE

• RTL RADIO

• TOGGO Radio

Unter dabplus.de/empfang steht ein Empfangscheck für alle DAB+ Programme zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer technischen Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

