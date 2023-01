(Mannheim) Ab sofort ist SUNSHINE LIVE auch in der Schweiz auf Sendung. Wie bereits in Deutschland ist die Station nun auch in der deutschsprachigen Schweiz über DAB+ und in der gesamten Schweiz via Web und App zu empfangen. Gesendet wird ein für die Schweiz angepasstes Programm. Neben der elektronischen Musik und dem Hauptprogramm werden die Schweizer Hörerinnen und Hörer mit News und Eventtipps aus ihrer Region versorgt.

