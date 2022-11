Neue Standorte für DAB+ in der Schweiz

(Zürich) Die SRG meldet eine Erweiterung der Empfangsgebiete für DAB+ in der Schweiz. Das Programmbouquet des Kanal 12C (Deutschsprachige Schweiz D01) ist durch den Senderstandort Altdorf (SH) seit 10. November in Altdorf (SH), Hofen, Bibern und Opfertshofen zu empfangen. Am 17.11 wurde der Sendestandort Andermatt Nätschen (auch Kanal 12C/D01) in Betrieb genommen worden. Dieser versorgt die Regionen Realp, Hospental, Andermatt und Urseren. Am 15 Dezember soll dann Piz Lagalb im Kanton Graubünden folgen und den Empfang im Bereich Bernina-Pass optimieren.

