Zuwachs beim BAYERN FUNKPAKET durch DAB+-Stationen

(Nürnberg) Das BAYERN FUNKPAKET konnte bei der ma 2022 Audio II erneut Reichweitengewinne erzielen und ist in der besonders werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 Jahre das mit Abstand stärkste Angebot im Bayerischen Hörfunkmarkt. Ab 2023 verstärken die beiden DAB+-Programme Alpin FM und Pirate Radio das BAYERN FUNKPAKET. Der Rosenheimer Sender Alpin FM deckt das gesamte Voralpengebiet von München bis ins Salzburger Land ab und spricht als Zielgruppe die Hörer von 25 bis 65 Jahren mit einer Mischung aus bayerischer und österreichischer Pop und Rockmusik an. Pirate Radio strahlt sein Programm im Großraum Nürnberg aus und ist auf die junge Zielgruppe der 14–29-Jährigen fokussiert. Das Musikformat von Pirate Radio besteht aus Rock, Indie, Grunge und Alternative. Mit den beiden neuen Sendern Alpin FM und Pirate Radio tritt das BAYERN FUNKPAKET im kommenden Jahr mit einer geballten Stärke von 61 Lokalsendern auf. Die Bruttoreichweite in der Zielgruppe Gesamt (Montag bis Freitag, ø‑Std. 6–18 Uhr) steigt damit auf 1,051 Millionen Hörer an.

