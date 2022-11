NRW1: Vermarktung durch SpotCom und in der nationalen RADIO NRW-Kombination

(Ismaning) NRW1, der neue landesweite Radiosender für junge Erwachsene, vergibt sein regionales und nationales Mandat für die Einzelvermarktung an die SpotCom. Außerdem ist das Programm mit der Zielgruppe 20-39 auch in der nationalen Kombi von RADIO NRW als Teil der RMS SUPER KOMBI zu buchen. NRW1 bietet Kunden eine zusätzliche Möglichkeit, in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Werbebeschränkungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks junge Menschen via UKW, DAB+, Kabel und online per App und Web landesweit digital zu erreichen. Dazu wurde ein Vermarktungsvertrag mit SpotCom sowie für die nationale Vermarktung eine Vereinbarung mit RADIO NRW geschlossen.

„Das nationale Angebot RADIO NRW bietet der werbetreibenden Wirtschaft nicht nur die höchste Reichweite Deutschlands, sondern auch die einzigartige lokale Hörernähe durch die 45 NRW-Lokalradios. Es wird ergänzt durch das attraktive DAB+-Angebot NOXX und ab 2023 auch durch NRW1“, so RADIO NRW-Geschäftsführer Sven Thölen. SpotCom-Geschäftsführer Thomas Kanschat ergänzt: „NRW1 ist für uns ein wichtiger Mandant in unserem Broadcast- und Online-Audio-Portfolio. Damit haben wir zwei starke Produkte im bevölkerungsreichsten Bundesland: NRW1 und ANTENNE NRW, die sich sehr gut ergänzen. Im Zusammenspiel mit RADIO NRW, RMS und uns als SpotCom finden die Werbetreibenden das optimale Setup für ihre klassischen, konvergenten und digitalen Audio-Kampagnen.“

Die NRW1-Geschäftsführer Harald Gehrung und Felix Kovac: „Mit dieser Kombination von RADIO NRW und SpotCom bieten wir den Werbekunden größtmögliche Flexibilität, NRW1 als neues Audio-Angebot in ihre Mediaplanung aufzunehmen. Wir danken unseren Vermarktungspartnern und sind zuversichtlich, dass die Werbekunden das ergänzende Angebot in Anspruch nehmen, um insbesondere die Generationen Z und Y mit ihren Audio-Kampagnen zu erreichen. Damit fördern wir den Medienstandort Nordrhein-Westfalen – durch mehr Radio-Vielfalt und damit mehr Möglichkeiten, die jungen Zielgruppen anzusprechen.“

Mehr Informationen zum Programm von NRW1 gibt es unter nrw1.de. Alle Unterlagen zur Einzelvermarktung gibt es künftig unter spotcom.de. Die nationale Kombination RADIO NRW sowie alle nationalen RMS-Angebote finden sich unter rms.de.

