FEMOTION RADIO ab sofort auch in Bremen via DAB+ empfangbar

(Leipzig) Ab sofort wird Bremen Teil der FEMunity! FEMOTION RADIO – Deutschlands Frauenradio ist ab 25. Oktober zusätzlich zur nationalen Empfangbarkeit über Internetstream auch in Bremen über DAB+ empfangbar. Das Programm von Frauen für Frauen erreicht damit weitere rund 1,2 Millionen Menschen, die ab sofort den inspirierenden Kosmos für selbstbewusste, moderne und interessierte Frauen, die aktiv im Leben und zu ihrer femininen Seite stehen, erleben. Ob zu Hause oder unterwegs – selbstbewusst, feminin und auch mit ein bisschen verrückter Kreativität ist FEMOTION RADIO Sprachrohr und Freundin gleichermaßen.

„Unsere Hörer:innen in Bremen, Bremerhaven und in Teilen Niedersachsens haben nun eine zusätzliche Möglichkeit, unser Programm zu genießen und Teil unser stetig wachsenden Community zu werden. Ob on air, über unsere Website oder Social Media die FEMunity lebt vom Feedback und neuen Impulsen der Hörer:innen und User:innen“, erklärt Cornelia Bols, Programmchefin bei FEMOTION RADIO.

FEMOTION RADIO ist bundesweit über Internetstream sowie über DAB+ in Nordrhein-Westfalen und Bremen empfangbar. Zur Anzeige von FEMOTION RADIO in der Region Bremen empfiehlt sich, abhängig vom genutzten DAB+ Radio-Modell, ein Sendersuchlauf. Weitere Informationen dazu finden sich unter femotion.de.

