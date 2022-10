mabb veröffentlicht Berichte zur Digitalisierung des Hörfunks und zur Online-Audio-Nutzung in Berlin und Brandenburg

(Berlin) Mit den Audio Trends 2022 und dem Online-Audio-Monitor 2022 veröffentlicht die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) aktuelle Informationen über den Stand der Digitalisierung des Hörfunks und der Online-Audio-Nutzung in Berlin und Brandenburg. „Audio-Zeit ist Online-Zeit“, so mabb-Direktorin Dr. Eva Flecken. „Unsere Studien zeigen, dass Online-Audio quer durch die Bevölkerung genutzt wird. Die Vielfalt der Online-Audio-Inhalte ist groß, die meisten Nutzer:innen streamen Musik und hören Webradio. Für die Mehrheit der Personen, die Podcasts regelmäßig nutzen, gehören diese mittlerweile zum festen Informationsrepertoire.“

Online-Audio-Inhalte werden dabei häufig über Plattformen wie Google (YouTube), Spotify und Amazon abgerufen, drei der fünf meistgenutzten Online-Audio-Plattformen insgesamt. „Hier sehen wir die Plattformbetreiber in der Pflicht: Sie müssen die Auffindbarkeit nach transparenten Kriterien gewährleisten“, so Eva Flecken.

Die wichtigsten Ergebnisse der Audio Trends 2022 und des Online-Audio-Monitors 2022 für Berlin und Brandenburg im Überblick:

Digitalisierungsquote in Berlin und Brandenburg ist stabil

68 Prozent der Berliner:innen als auch der Brandenburger:innen empfangen Radio inzwischen auf digitalem Weg (DAB+, Webradio, Digitales Kabel oder Satellit). All diese Empfangsmöglichkeiten berücksichtigend, haben damit gut zwei Drittel der Berliner und Brandenburger Bevölkerung Zugang zu mindestens einem digitalen Empfangsweg für Hörfunk.

UKW bleibt meistgenutzte Radioempfangsart, DAB+ wächst

Der UKW-Verbreitungsweg ist aktuell jedoch noch unverzichtbar. Für 55 Prozent der Berliner:innen ist UKW die meistgenutzte Hörfunk-Empfangsart, in Brandenburg sind es 58 Prozent der Bevölkerung. 31 Prozent der Berliner:innen präferieren digitale Empfangswege. In Brandenburg sind dies mit 34 Prozent etwas mehr.

Online-Audio-Nutzung pendelt sich auf hohem Niveau ein

72 Prozent der Berliner und 64 Prozent der Brandenburger Bevölkerung nutzen Online-Audio-Angebote. Das entspricht in Berlin 2,22 Mio. Personen, in Brandenburg. 1,35 Mio. Personen. Die Nutzung liegt leicht unterhalb des Vorjahresniveaus, das noch stark durch die besondere Situation des pandemiebedingten allgemeinen Anstiegs der Mediennutzung geprägt war. Weiterhin steigt der Anteil von Online-Audio an der Audio-Nutzung insgesamt. Bei regelmäßig nutzenden Berliner:innen liegt dieser inzwischen bei 63 Prozent, bei Brandenburger:innen bei 58,6 Prozent. Über 3 Mio. Personen in Berlin und Brandenburg hören mindestens einmal pro Woche, über 2 Mio. sogar täglich Online-Audio-Angebote.

Musikstreaming-Angebote liegen weiterhin in Führung

Musikstreaming-Angebote sind weiterhin Spitzenreiter unter den Online-Audio-Angeboten, gefolgt von Webradio und Podcasts. Auch bei den Nutzungsanteilen liegt das Format in Führung: Regelmäßige Online-Audio-Nutzende in Berlin verbringen etwa die Hälfte ihrer Online-Audio-Zeit mit Musikstreaming (49 Prozent), in Brandenburg sind es 45 Prozent.

Im Internet werden vor allem Radioprogramme gehört

Die Nutzung linearer Webradioangebote liegt in Berlin bei 53 Prozent, in Brandenburg bei 50 Prozent. Sogenannte Simulcast-Sender, die terrestrisch über UKW bzw. DAB+ und im Internet dasselbe Programm ausstrahlen, werden in beiden Bundesländern am häufigsten genutzt.

