(München) Aufgrund von Arbeiten der Media Broadcast am Olympiaturm in München kommt es am Dienstag, den 25.10.22 von 8 – 17 Uhr zu Unterbrechungen des DAB+-Empfangs in den Regionen München, Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Ebersberg, Starnberg und Erding. Davon betroffen sind die Programme in den Kanälen 10A | Oberbayern/Schwaben, 11C | München, 11D | Bayern, 5C | Deutschland I und 12D | Deutschland II. Auch die Dienste des DVB-T2 sind von der Unterbrechung betroffen.