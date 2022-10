Ein neuer Radiosender für München: “089Kult” geht am 1. Dezember on air

(München) 37 Jahre nach Sendestart von Deutschlands erstem Privatradio launcht der meistgehörte Münchner Radiosender* Gong 96.3 schon bald ein zweites Programm. Ab dem 1. Dezember wird auf DAB+ in der Senderliste ganz oben das Programm „089Kult“ stehen. Mit dem neuen Sender bekommt die bayerische Landeshauptstadt ein neues Programm, das sich neben „Kulthits“ und aktuellen Informationen und Themen aus München insbesondere der Kultur widmen wird.

„München ist die deutsche Kulturhauptstadt und braucht sich auch im internationalen Vergleich nicht verstecken. Laut aktuellem Cultural and Creative Cities Monitor der EU landet unsere Stadt direkt nach Paris auf Platz 2 der europäischen Metropolen mit dem höchsten Potential innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft. Tausende Events, von der Autorenlesung im Hinterhof bis hin zu European Championships, gelebte Innovationskultur wie im Werksviertel, eine kulturell bunte Mischung aus Menschen unterschiedlichster Herkunft: So vielfältige wie die Stadt wird auch das neue Programm“, so Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott zum neuen Sendeformat.

„Für die Menschen in München und der Region ein Radiosender, der für abwechslungsreiche Musik und Content steht. Für unsere vielen Kunden und Partner eine zusätzliche Möglichkeit kaufkräftige Zielgruppen anzusprechen. Und das in einer Zeit, in der Audionutzung absolut im Trend ist“, so Ott weiter.

„089Kult“ wird über DAB+ mit einer technischen Reichweite von 2.7 Millionen Menschen in der Metropolregion München terrestrisch verbreitet. Auch online wird das Programm empfangbar sein.

zur Pressemeldung