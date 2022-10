Ausgezeichnete Nachwuchsradios in Bayern: BLM verleiht “Mach Dein Radio Stars 2022”

(München) Mehr als 100 Einreichungen aus ganz Bayern zeigen: Der Radio Wettbewerb „Mach Dein Radio Star“ kommt auch im vierten Jahr bei den Nachwuchstalenten bestens an. Egal, ob Ukrainekrieg, Klima- und Energiethemen oder auch persönliche Beiträge zu Depression oder Drogenmissbrauch – die breite Themenpalette der bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) eingereichten Sendungen, Interviews, Podcastreihen begeisterte die Jury aus erfahrenen Radioprofis: Evi Dettl (Radio BUH), Sunny Lorff (Energy München), Patrik Rist (Hit Radio N1 Nürnberg), Johannes Trottberger (BDR) und Konni Winkler (max neo, Nürnberg) hatten die Qual der Wahl.

Die Landeszentrale zeichnete heute im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN besonders gelungene Beiträge von Schüler-, Campus- und Jugendradios mit dem „Mach Dein Radio Star-2022“ und einem Preisgeld von jeweils 400 Euro aus.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Ich finde es großartig, wie kreativ und engagiert in allen Kategorien Radio gemacht wird. Diese jungen Talente haben das Zeug, die Radiostars von morgen zu werden. Glückwunsch an alle Einreichenden und ganz besonders an die Gewinnerinnen und Gewinner!“

Die Preisträger des „Mach Dein Radio Stars 2022“ sind:

Kategorie „Youngsters“ (6 bis 12 Jahre):

• Platz 1: Radio-AG „Radi-Jo“ des Johannes-Scharrer Gymnasiums in Nürnberg für eine Reihe zu besonderen Berufen

• Besondere Anerkennung: „Schulradio Sabelino“ der Sabel Realschule Nürnberg für „Der Hexenfluch von Nürnberg“

Kategorie „Teens“ (12 bis 18 Jahre):

• Platz 1: Gymnasium München-Feldmoching mit dem Magazin „Schulradio GMF – 1. Sendung“

• Besondere Anerkennung: „MTG Schulradio“ des Städtischen Maria Theresia-Gymnasiums Augsburg für „Die Schulbienen“

Kategorie „P-Seminar“ (Oberstufe):

• Platz 1: „AVG Radio“ des Aventinus-Gymnasiums Burghausen für die

Sendung „Das Leben kurz vor dem Tod“

• Platz 2 teilen sich: „Peanutbutter Jam“ Radiogruppe des Gymnasiums Trudering in München mit der Sendung „Die Angstfabrik – wie die Schule

uns das Fürchten lehrt“ und die „UltraKurzWelle am Anger“ des Theresia Gerhardinger-Gymnasiums am Anger in München mit der Sendung „Sag mir deine Zahl und ich sag dir, wer du bist“

• Eine lobende Erwähnung erhält „Radio Eisbär“ des Gymnasiums München Nord für das englische Hörspiel „Mixed with Blood“

Die BLM unterstützt die P-Seminare und Radio AGs im Projekt „Mach Dein Radio“ von der Idee bis zur fertigen Sendung: So finanziert sie u.a. Radiocoaches aus dem bayerischen Lokalfunk, die den Jugendlichen die Grundlagen des Radiohandwerks beibringen.

2022 gab es noch zwei weitere Kategorien: Das „Moderationstalent 2022″ ist JungFM-Moderatorin Ronja Huß aus der Jugendradioredaktion in Hof (BJR Oberfranken). „Bestes Campusradio Bayerns 2022“ ging an Kanal C aus Augsburg für einen Beitrag über den verschwundenen Bruder von Bibi, Boris Blocksberg.

Zum ersten Mal wurden auch kreative Gestaltungsideen ausgezeichnet: In der Kategorie „Bau Dein Radio“ konnten die Teilnehmenden neutrale DAB+-Bausätze der BLM in eigengestaltete Digitalradio-Apparate verwandeln. Auf Platz eins kam die Konrad-von-Querfurt-Mittelschule in Karlstadt mit einem „Häckel-Radio“. Platz zwei teilen sich das Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt mit einem „Flower Up-Your-Life-Blumentopf-Radio“ und das Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn mit einem „Cool-Schreibtisch-Radio“.

Im Wettbewerb für jungen Radionachwuchs zeichnet die BLM 2022 zum vierten Mal besonders gelungene Audiobeiträge oder Sendungen von Schüler-, Jugend- oder Campusradios mit dem „Mach Dein Radio Star“ aus. Teilnahmeberechtigt waren alle Radiogruppen, die auf der BLM-Audioplattform www.machdeinradio.de einen Kanal haben und ihre Beiträge dort zwischen September 2021 und Oktober 2022 veröffentlicht haben.

Die Gewinnerbeiträge, Jurybegründungen und alle Informationen zum Projekt finden Sie hier.

