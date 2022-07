Medienrat vergibt Münchner DAB+-Kapazität an „Gong Kult“

(München) Mehr Programmvielfalt für die Münchner Radiolandschaft: „Gong Kult“, ein neues Hörfunkangebot der Radio Gong 2000 Programmanbieter GmbH & Co. Hörfunk für München KG, bekommt die für München ausgeschriebene DAB+-Kapazität. Entsprechende Datenkapazitäten werden für zehn Jahre, befristet bis zum 23. Juni 2032, zugewiesen. Das hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) heute entschieden.

Das geplante Vollprogramm Gong Kult richtet sich an die Zielgruppe der 19- bis 59-Jährigen, die sich für lokale Informationen, Kunst und Kultur in München interessieren. Musikalisch sollen neben „Kulthits” der 80er und 90er Jahre besondere Hits aus den 60ern oder 70ern sowie ausgewählte aktuelle Songs und populäre Musik von Münchner Künstlern gespielt werden. Im Wortprogramm sollen Themen aus dem Bereich der regionalen Kunst und Kultur eine wichtige Rolle spielen.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Ein privates Lokalradio mit so klarer kultureller Ausrichtung hat eine Alleinstellung auf dem Münchner Radiomarkt. Mit einem Mehr an lokaler Kulturberichterstattung wird Gong Kult einen Beitrag zur Meinungsvielfalt leisten und damit eine Bereicherung für die Lokalradio-Landschaft in München bedeuten. Besonders freut mich, dass gerade lokale Kulturschaffende eine ganz neue Bühne bekommen sollen.“

