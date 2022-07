ma 2022 audio II: Nationales Vermarktungsangebot von ad.audio erneut mit deutlichem Reichweitenplus

(Hamburg) ad.audio, das Vermarktungs-Joint-Venture des Digitalradioanbieters Antenne Deutschland und des Außen- und Onlinevermarkters Ströer, verzeichnet in den heute veröffentlichten Zahlen der ma 2022 Audio II erneut ein starkes Reichweitenplus.

Besonders gut entwickelt hat sich die ad.audio DAB+ Kombi National Radio mit einem Wachstum von 45% auf insgesamt 237 Tsd. bei den Hörer:innen in der Durchschnittstunde, sowie einem neuen Bestwert in der Tagesreichweite von 927 Tsd. – das bedeutet ein Plus von 41,3%. Auch der weiteste Hörerkreis überzeugt mit einem Zuwachs von 22,7%.

Auch die Sender der Absolut Radio Senderfamilie überzeugen im Vermarktungsangebot des nationalen Audiovermarkters: Mit 226 Tsd. Hörer:innen und einem Zuwachs von 45,5% hält das Wachstum der Programme auf einem hohen Niveau an. Die Tagesreichweite der Sender wächst um 43,5% auf 858 Tsd., und der weiteste Hörerkreis wächst ebenfalls stark mit einer Zunahme von 23,5% auf 3,145 Mio.

„Mit einem Wachstum von 45,5%, bzw. 46% wächst unser nationales Vermarktungsangebot weiterhin auf einem starken Niveau. Ich freue mich, dass das Angebot aus Musikauswahl, Informations- und Unterhaltungsmix so positiv wahrgenommen wird und wir zukünftig unseren Werbekunden und Agenturen noch mehr qualitativ hochwertige, nationale Reichweite anbieten können”, so ad.audio Sales Director Crispin Henke.

„Die anhaltend wachsende Verbreitung über DAB+ im WHK von 27,0% (ma 2022 Audio I: 24,5%) und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen (WHK: 30,1% – ma 2022 Audio I: 27,2%) zeigt, dass DAB+ einen nachhaltigen Stellenwert in der Mediaplanung haben muss“, ergänzt Henke. „Durch den Gewinn des Vermarktungsmandates von Klassik Radio und der exklusiven Vermarktung aller Absolut Radio Sender, ist ad.audio der Partner für nationales DAB+.“

Über ad.audio:

Die ad.audio ist ein Vermarktungs-Joint-Venture der Antenne Deutschland und des Außen- und Onlinevermarkters Ströer. Es ermöglicht holistische Audio Kampagnen auf digitalen Premium-Inventaren. Neben nationalem DAB+ besteht das Inventar aus inhaltlich breit gefächerten Online-Audio Streams und redaktionell hochwertig gestalteten Podcasts. Auch die Verlängerung von Bewegtbildkampagnen sowie Konvergenzprodukte mit DooH sind in direkter Kombination mit Ströer Digital Media möglich.

