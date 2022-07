ma 2022 Audio II: Absolut Radio Programme gehören erneut zu den klaren Gewinnern

(München) In der heute durch die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlichten ma 2022 Audio II nehmen die DAB+ Programme der Absolut Radio Senderfamilie erneut einen klaren Spitzenplatz bei den Hörerzahlen in Deutschland ein. Damit setzt sich der beeindruckende Erfolg der Absolut Radio Marken von Antenne Deutschland seit dem Start der Sender im Herbst 2020 unverändert fort.

Mit imposanten Wachstumsraten von jeweils knapp 45% gegenüber der ma 2022 Audio I im März dieses Jahres bei den Hörern in der Durchschnittsstunde und bei der Tagesreichweite gehört die Senderfamilie zu den Top-3-Gewinnern der aktuellen Studie. Auch beim weitesten Hörerkreis wurden die Absolut-Programme mit einem Wachstum von knapp 25% nur von einem Programm leicht übertroffen.

Diese Wachstumsraten schlagen sich auch in den absoluten Hörerzahlen nieder, die sich Monat für Monat weiter nach oben entwickeln. Die Entwicklung geht einher mit dem Wachstum von DAB+ als Empfangsweg, den laut den Ergebnissen der aktuellen Analyse insbesondere die Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional und zunehmend häufiger nutzt.

„Erneut zu den am stärksten wachsenden Radiounternehmen Deutschlands zu gehören, ist für unser gesamtes Team eine tolle Bestätigung unserer Arbeit. Besonders freut es mich, dass sich auch die Verweildauer unserer Hörer*innen im gesamten Bundesgebiet erneut deutlich erhöht hat, was für ein stabiles und nachhaltiges Wachstum spricht. Die Musikauswahl und der Informationsmix der einzelnen Sender entspricht also sehr genau dem Bedarf der Hörer*innen“, so Antenne Deutschland CEO Mirko Drenger.

Über Antenne Deutschland

Die Antenne Deutschland GmbH & Co KG ist ein Konsortium der Absolut Digital GmbH & Co. KG und der Media Broadcast GmbH. Das Unternehmen hatte im Rahmen der Ausschreibung des Plattformbetriebes für die erste und letzte private DAB+ Plattform den Zuschlag der Landesmedienanstalten für die Veranstaltung und Verbreitung von nationalen Radioprogrammen erhalten und betreibt selbst die sechs Absolut Radio Sender. Die Vermarktungstochter ad.audio GmbH vermarktet die Absolut Sender und weitere Drittprogramme.

