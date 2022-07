(Berlin) Media Broadcast baut das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Multiplex (Kanal 5C) in Deutschland weiter aus. Mit der Aufschaltung des 157. Standorts in Süderlügum 1 wird nun in der Region Nordfriesland der Empfang der 13 DAB+ Programme verbessert: Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live.

