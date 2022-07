ma 2022 Audio II: ANTENNE BAYERN GROUP wächst und liegt vor BR und Lokalfunk

(Ismaning) Die ANTENNE BAYERN PLUS-Kombination erreicht im weitesten Hörerkreis 13,531 Mio. Menschen und liegt damit vor der Bavaria-Kombi des Bayerischen Rundfunks und dem Bayern-Funkpaket der Lokalsender. Dies zeigt die heute vorgestellte ma 2022 Audio II. Die Kombination von ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE steigert den weitesten Hörerkreis um +5,3 %. Das ROCK ANTENNE-Network verzeichnet mit rund 2,5 Mio. Hörern pro Tag (Mo. – Fr.) einen neuen Rekord.

Die Kombination ANTENNE BAYERN PLUS steigert die Reichweite zur Frühjahrs-ma um +5,17 % auf 5,817 Mio. Hörer pro Tag. In der Durchschnittsstunde schalten fast 1,1 Mio. Hörer ANTENNE BAYERN oder ROCK ANTENNE ein. Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP: „Dank unserem einzigartigen Team können wir uns als führendes Audio-Entertainment-Haus behaupten und unsere Reichweite ausbauen. Mit allen klassischen und digitalen Angeboten erreichen wir heute 6,385 Mio. Menschen pro Tag (ANTENNE BAYERN PLUS Total). Ihnen und unseren Kunden danken wir sehr für ihr Vertrauen.“ Perspektivisch sei es wichtig, die Audio-Vielfalt digital zu stärken. „Daher setzen wir neben UKW insbesondere auch auf DAB+ und Online. Am Beispiel von ROCK ANTENNE sieht man deutlich, dass es sich lohnt, konsequent die Marke digital auszurichten. Herzlichen Glückwunsch an Guy Fränkel sowie alle Rockerinnen und Rocker für den neuen, großartigen Reichweitenrekord!“

ROCK ANTENNE hat mit 2,263 Mio. Hörern pro Tag (+20,7 %) sowie 363.000 pro Durchschnittsstunde (+21,8 %) ein neues All-Time-High erreicht. „Mit unserer Community sind wir das Nr. 1-Rock-Network in Deutschland, Österreich und ab August mit DAB+ in Zürich auch in der Schweiz. Wir feiern das mit euch und dem besten Rock nonstop. Danke euch allen, unseren langjährigen Kunden und Partnern sowie meinem fantastischen Team!“, freut sich ROCK ANTENNE-Geschäftsführer Guy Fränkel. Auch ROCK ANTENNE Hamburg konnte seine Reichweite auf 304.000 Hörer pro Tag (+20,2 %) sowie 40.000 pro Durchschnittsstunde (+14,3 %) ausbauen.

ANTENNE BAYERN legt in der ma-Frühjahrswelle deutlich zu und stabilisiert damit die Reichweite bei 735.000 Hörern pro Durchschnittsstunde und über 4 Mio. pro Tag. Damit ist der landesweite Sender weiterhin Nummer 1 aller Privatradios in Deutschland, auch über die Grenzen des Freistaats hinaus. „Wir haben jeden Tag alles gegeben für beste Radio-Unterhaltung, News und Service, auch wenn immer wieder Kolleginnen und Kollegen leider aufgrund von Corona länger ausgefallen sind. Jetzt können wir endlich das tun, was wir lieben: mit unseren Hörerinnen und Hörern Konzerte feiern, unvergessliche Events erleben und einzigartige Radio-Momente zaubern“, sagt Programmdirektor Daniel Lutz: „Danke, liebes ANTENNE BAYERN-Team, für alles, was wir gemeinsam erreichen und den Zusammenhalt!“

Gleichzeitig entwickelt die ANTENNE BAYERN GROUP neue digitale Webradio-Angebote oder Podcasts und ist außerdem Geburtshelfer für ANTENNE NRW und OLDIE ANTENNE sowie NRW1 als Beteiligungsunternehmen. Knapp 14 Mio. Menschen im weitesten Hörerkreis nutzen die Angebote der ANTENNE BAYERN GROUP Total. „Von ganzem Herzen danke für diese Teamleistung! Damit stellen wir uns perspektivisch gut auf in einem zunehmend fragmentierten Audio-Markt“, so CEO Felix Kovac abschließend.

zur Pressemeldung