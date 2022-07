SWR verbessert DAB+ Versorgung im Landkreis Konstanz

(Mainz/Stuttgart) Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Baden-Württemberg weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standortes Konstanz am Mittwoch, 6. Juli 2022, verbessert sich die DAB+ Versorgung in Konstanz und entlang der B33 zwischen Konstanz und Radolfzell, dem Bodanrück, sowie entlang der B31 zwischen Meersburg und Ludwigshafen im Frequenzblock (Kanal) 8A. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+ Ensemble “SWR BW S” folgende Programme zu empfangen: SWR1 BW, SWR2, SWR3, SWR4 BW (SWR4 FN, SWR4 FR, SWR4 TU, SWR4 S und SWR4 UL), SWR Aktuell und DASDING.

