FAB 2022: RADIO SCHWABEN erfolgreich wie nie

(Schwabmünchen) Der junge Radiosender RADIO SCHWABEN hat bei den werberelevanten Werten stark zugelegt. Der Weiteste Hörerkreis klettert auf 131.000 Hörer, das ist ein Plus von 30%. Die Gelegenheitshörer, die an ein bis drei Tagen RADIO SCHWABEN einschalten, steigen von 56.000 auf 73.000 Hörer, ebenfalls ein Plus von 30%. Und die Stammhörer, die an 4 bis 6 Tagen einschalten, steigern sich um 24% auf 41.000 Hörer. Den größten Sprung erzielt RADIO SCHWABEN in der Stundennettoreichweite mit einer Verdopplung des Vorjahreswerts auf 6.000 Hörer in der Durchschnittsstunde. Insgesamt haben 297.000 Menschen RADIO SCHWABEN schon einmal gehört, das sind 32% mehr als im Vorjahr. Unter allen Hörfunksendern in Bayerisch-Schwaben wird RADIO SCHWABEN mit 238 Minuten am längsten gehört und ist damit bei der täglichen Verweildauer Nummer 1 mit großem Abstand vor allen anderen Hörfunksendern. Das ist das Ergebnis der heute veröffentlichten Funkanalyse Bayern 2022, die von Kantar TNS im Auftrag der Bayerischen Hörfunksender durchgeführt wurde. Die Hörerbefragung ist das beste Ergebnis des Senders seit Sendestart.

