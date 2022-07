Grüezi mitenand! ROCK ANTENNE goes Schweiz!

(Ismaning) Die Schweiz rockt! Legendäre Bands wie Gotthard oder Krokus haben eine neue Radio-Heimat: Am 1. August startet ROCK ANTENNNE via DAB+ in Zürich. Über den Kanal 9D werden 1,3 Millionen Menschen in der Metropolregion erreicht. Das führende Rock-Radio-Network in Deutschland und Österreich erweitert damit sein DAB+ Sendegebiet erstmals in die Schweiz.

Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP, sagt: „Unsere Vision ist es, ROCK ANTENNE zum Rock-Network Nr. 1 im deutschsprachigen Europa weiterzuentwickeln.“ Für ROCK ANTENNE-Geschäftsführer Guy Fränkel sind die Eidgenossen ein wichtiger Teil der Rock-Community: „Nachdem wir bereits bundesweit digital-terrestrisch in Deutschland und Österreich unsere Community erreichen, war uns klar, dass wir jetzt die Schweiz rocken werden. Online sehen wir große Zugriffszahlen auf unsere Webradio-Programme aus Zürich und dem ganzen Land. Die Community wollte mehr, wir liefern: glasklaren und kostenlosen DAB+ Empfang in der ganzen Metropolregion Zürich. Damit ergänzen wir unsere Reichweite deutlich mit dem neuen Digitalradio-Standard.“ Natürlich ist ROCK ANTENNE auch weiterhin via Satellit, per Smartphone-App oder Alexa-Skill überall und digital zu hören.

ROCK ANTENNE ist heute das führende Rock-Radio-Network in Deutschland und Österreich: national via DAB+, überall online via App und Skill auf allen relevanten Plattformen sowie via UKW in zahlreichen Regionen. ROCK ANTENNE gehört mehrheitlich zur ANTENNE BAYERN GROUP. Das Network hat weitere ROCK ANTENNE-Stationen in Hamburg und Österreich. Mit einer Beteiligung an der MEDIASCHOOL BAYERN fördert ROCK ANTENNE die Ausbildung des journalistischen Nachwuchses.

