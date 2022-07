Umstellung im DAB+-Netz Ingolstadt

(München) Im Juli kommt es zu einer Umstellung bei DAB+ im Lokalnetz Netz Ingolstadt. Aufgrund hoheitlicher Vorgabe der Bundesnetzagentur (BNetzA) muss der aktuell genutzte Kanal 11A freigemacht werden. So ist dieser entsprechend dem fortgeschriebenen Abkommen Genf 2006 (RRC-06) für große Teile in Österreich vorgesehen und kann dadurch zukünftig nicht mehr für die Region Ingolstadt genutzt werden. Nach Abschluss der Umstellung werden dann alle dortigen Programme über den Kanal 6A abgestrahlt.

Die Hauptarbeiten sind für den 12. Juli geplant, wodurch es im Laufe des Tages im Empfangsgebiet zu Ausfällen kommen kann. Mit dem Abschluss der Umstellung wird am gleichen Tag gegen 16:15 Uhr gerechnet. Den Radiohörer*innen im Empfangsgebiet wird dann ein Suchlauf am Radio empfohlen, um die Programme auf dem neuen Kanal empfangen zu können. Zudem kann es am Vor- und Folgetag zu weiteren kurzen Beeinträchtigungen in der Region kommen. Betroffen sind die Radioprogramme Hoamatwelle, MEGA 80´s, MEGA RADIO, Radio Galaxy Ingolstadt, Radio IN digital, Oldie Welle und RT1 Neuburg Schrobenhausener Land.

Durch zeitgleiche Optimierungsmaßnahmen des Netzbetreibers an den Sendestandorten im Rahmen des Kanalwechsels verbessert sich auch der Empfang von DAB+ im Raum Ingolstadt. So erhöht sich in der Region die Versorgungsquote von 73 auf 84 Prozent, was ca. 56 000 Einwohnern entspricht, welche in Indoor-Qualität zusätzlich erreicht werden. Netzbetreiber des Lokalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

