Neuer DAB+-Standort in Uelzen

(Köln) In Uelzen ist der sogenannte 1. bundesweite Multiplex in Betrieb gegangen. Über 13 neue Radioprogramme können dort nun in bester digitaler Qualität über DAB+ empfangen werden. Das Programmpaket beinhaltet die vier öffentlich-rechtlichen Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und den Sonderkanal DRadio DokDeb sowie die privaten Programme Absolut Relax, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, SCHLAGERPARADIES, Schwarzwaldradio und sunshine live.

