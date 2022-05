sonnenklar.TV: Rekordverkauf dank Werbeschaltung auf Absolut Radio

(Hamburg) Mit einem Rekordverkauf endete eine zweiwöchige Radiokampagne von sonnenklar.TV in der Osterzeit. Vom 9. bis zum 22. April wurden insgesamt 52 Spots für die sonnenklar.TV-Veranstaltungen „Schlager trifft Pop“ und „Schlagerreise El Gouna“ mit je 30 Sekunden Länge exklusiv auf den Sendern der Absolut Radio Senderfamilie geschaltet. Insgesamt wurden 1.560 Sekunden in den deutschlandweit über DAB+ empfangbaren Sendern ausgestrahlt.

sonnenklar.TV nutzt Radiowerbung schon immer als festen Bestandteil im Marketing-Mix. Eine optimale Plattform zur Bewerbung der Formate bieten die bundesweit über DAB+ empfangbaren Sender der Absolut Radio Sender. In kürzester Zeit konnten alle Tickets für die Veranstaltung „Schlagerreise El Gouna“ verkauft werden – dieser Spot lief ausschließlich auf den Absolut Radio Sendern.

„Für mich ist das ein eindeutiger Beweis für den Erfolg der „DAB+ Absolut Radio Kombi“. Hier zeigt sich meiner Meinung nach sowohl eine Bestätigung des Trends hinsichtlich des enormen Wachstums von DAB+ als auch eine Bestätigung der breit gefächerten Zielgruppe der Hörer:innen von Absolut Radio“, so Andreas Lambeck, Managing Director von sonnenklar.TV.

Aus einer Käufer:innen Befragung ging eindeutig hervor, dass Radio ein wichtiger Impuls bei der Kaufentscheidung war – ein Impuls der auch den Anteil an Neukund:innen hat steigen lassen. Lambeck resümiert seine Buchungsentscheidung: „Der Abverkauf war dank der Schaltungen bei Absolut Radio deutlich schneller als im Vorjahr und das Neukundengeschäft hat zugelegt“.

Insbesondere die Absolut Radio Sender haben in der ma 2022 Audio I mit einem Wachstum von 70% einen enormen Anstieg in der Reichweite erfahren. Damit ist die Senderfamilie ein Wachstumstreiber für den nationalen DAB+ Vermarkter ad.audio, der die Sender exklusiv in der Vermarktung hat und mit der ad.audio DAB+ Kombi National Radio insgesamt neun nationale DAB+ Sender anbietet.

ad.audio Sales Director Crispin Henke ergänzt: „Das Ergebnis der Kampagne von sonnenklar.TV zeigt eindrucksvoll, wie wirkungsvoll unsere nationalen DAB+ Kombis sind. Unsere Kunden erreichen nicht nur eine nationale Ausstrahlung in DAB+ Qualität, sondern adressieren eine hochwertige Zielgruppe mit einem überdurchschnittlichen Kaufinteresse, wie die Auswertung der Kampagne bewiesen hat.“

