Sender Hohe Wurzel bei Wiesbaden startet digitalen Sendebetrieb DAB+ am 4. Mai

(Frankfurt) Besserer Digitalradio-Empfang im südwestlichen Taunus: Das hr-DAB+ Sendernetz wird am 4. Mai 2022 um den Sender Hohe Wurzel bei Wiesbaden erweitert. Der Ausbau optimiert die DAB+ Versorgung der hr-Radioprogramme maßgeblich in der aus topografischen Gründen schwierig zu versorgenden Taunus-Region.

Der Sender Hohe Wurzel verbessert erheblich die DAB+ Versorgung aller hr-Radioprogramme in weiten Teilen des Taunus, insbesondere in Taunusstein und Umgebung. Dies sind hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM. Zudem sorgt der Ausbau für einen besseren Empfang in der Region Wiesbaden von Radioprogrammen via DAB+ innerhalb von Gebäuden, etwa mit einer kleinen Stabantenne.

Der neue DAB+ Sender an der Hohen Wurzel ergänzt vor allem die bestehenden Sender Mainz-Kastel, Großer Feldberg/Taunus, Frankfurt FMT, Lahntal und Darmstadt, welche die Versorgung in der Rhein-Main- und Taunus-Region via DAB+ bereits sicherstellen, um einen weiteren wichtigen Standort zur Verbreitung digital-terrestrischer Hörfunkprogramme.

Einen Überblick zum Empfang der hr-Hörfunkprogramme in Hessen gibt eine aktualisierte hessenweite DAB+ Prognosekarte. Sie kann ab sofort auf der hr-Internetseite www.hr.de/dabplus abgerufen werden. Einen detaillierten Empfangsüberblick für ganz Deutschland liefert eine individuelle Versorgungsprognose auf der Seite www.dabplus.de/Empfang, die bereits um den Sender Hohe Wurzel erweitert wurde. Hierüber kann per Eingabe der jeweiligen Postleitzahl das gesamte über DAB+ empfangbare Programmangebot abgefragt werden, sowohl im Hause/indoor als auch mobil.

zur Pressemeldung