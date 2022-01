(Berlin) Die branchenübergreifende Netzwerkveranstaltung zum digitalen Rundfunk „DAB+ im Dialog 2022 – Die Erfolgsfaktoren“ geht am Mittwoch, den 23. März 2022 in die nächste Runde. Die vierte Ausgabe der erfolgreichen Reihe richtet den Blick auf die überregionale und regionale Programmvielfalt der Privatsender und die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von DAB+. Die Gäste erwartet Praxisbeispielen zu modernen Datendiensten via DAB+ sowie Best Cases zur erfolgreichen Wechselkommunikation vom analogen auf den digitalen Rundfunk. Gastgeber:innen sind Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und in Europa für Medien sowie Stefan Raue, Vorsitzender des Digitalradio Deutschland e.V. und Intendant von Deutschlandradio.

