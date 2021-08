SPORTRADIO überträgt DFB-Pokalspiele 2021/2022

(Frankfurt/Main) Das Sportradio Deutschland (SRD) überträgt in der Saison 2021/2022 die Spiele des DFB-Pokals live. Darauf haben sich das SRD und der DFB verständigt. Das SRD wird das Finale, die beiden Halbfinals und ein ausgewähltes Topspiel pro Runde in voller Länge live übertragen. Von allen weiteren Spielen des DFB-Pokals 2021/2022 berichtet der Spartensender in Live-Konferenzen. Zu empfangen ist das SRD über DAB+ oder im Internet unter www.sportradio-deutschland.de. Für die erste Runde des DFB-Pokals 2021/2022 hat sich das SRD für die Partie des SV Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund am Samstag (7. August, ab 20.45 Uhr) entschieden. Darüber hinaus wird das SRD am Samstag ab 15.30 Uhr in einer Live-Konferenz alle parallel angesetzten Spiele bis in den Abend begleiten. Gleiches gilt für die DFB-Pokalspiele, die am Sonntag (8. August) um 15.30 und 18.30 Uhr sowie am Montag (9. August) um 18.30 Uhr angesetzt sind.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH, sagt: “Wir freuen uns, ein so innovatives Projekt im digitalen Radio von Anfang an zu unterstützen und den DFB-Pokal auch über den zukunftsträchtigen Übertragungsweg DAB+ seinen Fans nahe zu bringen.”

“Jetzt können wir unseren Hörerinnen und Hörern einen besonderen Leckerbissen bieten. Ein hochklassiges Spiel, das nicht im Free-TV zu sehen sein wird, gibt es bei uns live auf die Ohren”, sagt SRD-Programmchef Alexander Fabian. “Gerade in Zeiten, in denen nur begrenzt Zuschauer*innen ins Stadion dürfen, bieten wir den Fußball-Interessierten die Möglichkeit, dennoch ihren liebsten Sport verfolgen zu können.”

