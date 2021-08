Erste Umstellungen von UKW auf DAB+ in den Kabelnetzen der Schweiz

(Zug) Das digitale Radio DAB+ löst das analoge UKW-Radio in der Schweiz ab. Bis 2023 sollen sämtliche analogen UKW-Sendefrequenzen eingestellt werden. Wurden über das Kabelnetz von WWZ und ihren Partnernetzen bisher rund 50 UKW-Radiosender angeboten, so wird dieser Service bereits am 1. September 2021 eingestellt. Die WWZ-Gruppe versorgt Kundinnen und Kunden im Kanton Zug und darüber hinaus mit Energie (Strom, Wärme, Kälte, Gas), Telekommunikation, Wasser und Elektromobilität.

