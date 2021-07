Bestes Ergebnis seit Sendestart: RADIO SCHWABEN steigert Hörerzahlen

(Schwabmünchen) Die Funkanalyse Bayern 2021 weist für RADIO SCHWABEN eine deutliche Steigerung seiner Hörerzahlen aus. So gewinnt RADIO SCHWABEN 49% im weitesten Hörerkreis dazu, und steigert die Hörerzahlen von 68.000 auf 101.000 Hörer. Auch bei den Gelegenheitshörern die an 1 bis 3 Tagen hören, konnte RADIO SCHWABEN 40% zulegen von 40.000 auf 56.000 Hörer. Die größte Steigerung verzeichnet RADIO SCHWABEN bei den Stammhörern die an 4 bis 6 Tagen RADIO SCHWABEN einschalten. Hier steigert sich der Sender von 15.000 auf 33.000 Hörer, das entspricht einem Plus von 120%. Fast eine Viertelmillion Menschen haben RADIO SCHWABEN schon einmal gehört. In der Bekanntheit ist RADIO SCHWABEN damit der erfolgreichste lokale DAB+ only Sender aus und für Bayerisch Schwaben. Im Vergleich zum Vorjahr gewinnt Digitalradio in der täglichen Nutzung um 6,1 Prozent dazu, während die Nutzung von UKW Radio um fast 9 Prozent abstürzt.

