R5 Signature – Präzision in Sound & Design

(Aschau im Chiemgau) Das R5 von Ruark Audio entstand aus der Erfahrung von mehr als drei Jahrzehnten High-End-Audio und Handwerkskunst. Seit seiner Einführung im Jahr 2019 wird das Ruark R5 One in All Music System von vielen Seiten als das beste auf dem Markt befindliche Gerät in diesem Segment gelobt. Das nimmt das Unternehmen zum Anlass eine ganz besondere Signature Edition einzuführen. Erhältlich ist die Sonderedition in einer weltweit limitierten Auflage von 500 Stück ab Juli 2021 zum UVP von 1.500 Euro.

