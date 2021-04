Neue Radio-Frequenzen für Mittenwald: Lokaler UKW-Sender wird abgeschaltet

(München) Die öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosender in Mittenwald sind künftig über alternative Frequenzen zu empfangen. Der lokale UKW-Füllsender wird aus wirtschaftlichen Gründen zum 30. Juni stillgelegt. Das bisherige Angebot bleibt wie bisher über DAB+ sowie in fast allen Haushalten weiterhin über UKW empfangbar. Die Region Mittenwald ist bereits heute sehr gut über DAB+ versorgt. Die UKW-Grundversorgung bleibt über den Sender Herzogstand nahezu unverändert erhalten. Schon wegen der vielen neuen, nur digital empfangbaren Programme empfiehlt sich die Nutzung eines digitaltauglichen Radios. Seit Ende letzten Jahres ist außerdem in Neuwagen und bei stationären Radiogeräten für den Neuverkauf die Ausstattung mit Digitalempfang gesetzlich vorgeschrieben.

Helwin Lesch, Leiter der Hauptabteilung Verbreitung und Controlling in der Produktions- und Technikdirektion im Bayerischen Rundfunk: “DAB+ nimmt immer stärker an Fahrt auf: Die landesweiten und regionalen Sendernetze sind in Bayern hervorragend ausgebaut und versorgen die Bevölkerung mit einer großen Vielfalt aus lokalen, regionalen und landesweiten digitalen Programmangeboten. Allein der Bayerische Rundfunk bietet mit fünf zusätzlichen Programmen, unter anderem BR Heimat, BR Schlager oder Puls über DAB+ mehr Radio als je zuvor. Um den Sparvorgaben der KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Folge zu leisten, müssen wir auch in der UKW-Verbreitung beginnen dort zu sparen, wo es aktuell noch ohne gravierende Empfangseinbußen für unser Publikum möglich ist. Den Investitionen der letzten Jahre in neue digitale Sendernetze und dem Ausbau unseres Programmangebots wird auf diese Weise Rechnung getragen. Auftrag und Ziel bleibt weiterhin eine flächendeckende Grundversorgung unserer Angebote.“

Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): „Der zunehmende Markterfolg von DAB+ zeigt, dass der eingeschlagene Weg in Bayern zielführend war und ist. DAB+ hat sich am Markt etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. In den nächsten Jahren erreichen wir hinsichtlich der Geräteausstattung und Nutzung den Gleichstand zwischen DAB+ und UKW.“

Die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender informieren zum künftigen Empfang der Radioprogramme über DAB+ und UKW für die Region Mittenwald gemeinsam auf dabplus.de/mittenwald

zur Pressemeldung des BR

zur Pressemeldung der BLM