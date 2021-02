UPLINK mit DAB+ Antennenaufbau weiter auf Erfolgskurs

(Düsseldorf) Mit der Fertigstellung von vier weiteren DAB+ Antennen in Gummersbach, Görlitz, Zeitz und Zittau für den MDR sowie WDR, stärkt der Düsseldorfer Funkanbieter den digitalen Wachstumskurs. Dem Aufbau vorausgegangen war eine in 2019 gestartete europaweite Ausschreibung in Millionenhöhe, die UPLINk für sich entschieden hat. Umfang der Ausschreibung war die Vergabe von bis zu 28 Antennensystemen sowie Satelliten- empfangsanlagen an insgesamt 34 Standorten in den Jahren 2020 bis 2022 im Rahmen von Einzelaufträgen. Am 3. Februar 2021 erweiterte der MDR sein DAB+-Sendernetz in Sachsen und Sachsen-Anhalt um die Standorte Görlitz und Zittau sowie Zeitz. Mit der Inbetriebnahme der drei neuen DAB+ Standorte wird die DAB+ Versorgung weiter verbessert. Damit erhöht sich der Versorgungsgrad mit DAB+ für den Empfang in Gebäuden in Sachsen und in Sachsen-Anhalt auf jeweils 89 Prozent sowie für den mobilen Empfang auf 99 Prozent (Sachsen) bzw. 97,5 Prozent (Sachsen-Anhalt). Am 21. Dezember 2020 hat der WDR bereits am Sender Gummersbach seine neue DAB+ Sendeanlage mit 2 kW Leistung in Betrieb genommen. Versorgungsgebiet sind der Oberbergische Kreis sowie angrenzende Orte im Märkischen Kreis. UPLINK Geschäftsführer Thomas Weiner freut sich über die erfolgreichen Übergaben der DAB+ Antennen: „Für UPLINK ist dies ein Großauftrag, der neben unserem Kerngeschäft Funknetzbetrieb auch unsere Kompetenz im Aufbau von Spezialantennen in exponierten Lagen bestätigt.”

