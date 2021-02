(Stuttgart) Am Mittwoch 03. Februar 2021 wird der Senderstandort Niedersgegen in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Rheinland-Pfalz im westlichen Eifelkreis Bitburg-Prüm im Grenzgebiet zu Luxemburg (Körperich-Verwaltungsgemeinschaft Neuerburg) für den DAB+ Mux “SWR RP” im Frequenzblock (Kanal) 11A.

