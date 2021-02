MA HSH veröffentlicht Ausschreibung für zweiten privaten DAB+ Multiplex in Hamburg

(Norderstedt) Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat die Ausschreibung digital-terrestrischer Übertragungskapazitäten für DAB+ in Hamburg beschlossen. Damit wird der Ballungsraum Hamburg neben Berlin eine von zwei Regionen in Deutschland sein, in denen zwei landesweite DAB+ Bedeckungen und – als Besonderheit – zwei Plattformen für private Hörfunkprogramme verfügbar sind. Aktuell sind im Ballungsraum Hamburg 46 Hörfunkprogramme über DAB+ empfangbar. Darunter 17 private Programme im ersten privaten Multiplex, 8 Programme im NDR-Multiplex, 13 Programme – einschließlich der Programme des Deutschlandradio – im ersten bundesweiten Multiplex, sowie 8 private Programme im zweiten bundesweiten Multiplex. Die Ausschreibung des zweiten privaten DAB+ Multiplexes soll weiteren interessierten Hörfunkveranstaltern die Möglichkeit einer digitalen Programmverbreitung in Hamburg eröffnen. Die der MA HSH zugeordneten DAB+ Übertragungskapazitäten ermöglichen eine Übertragung von Hörfunk- und Telemedienangeboten im Umfang von 864 Capacity Units. Dies ist gleichbedeutend mit der Möglichkeit einer Verbreitung von bis zu 16 Programmen. Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Plattformanbieter.

