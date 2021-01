DAB+ Radios im Netz: Erster exklusiver DAB+ Store jetzt online

(Berlin) Mit dem ersten reinen DAB+ Radio Webshop erreicht der digital-terrestrische Radiostandard auch im E-Commerce eine wichtige Wegmarke: Ab sofort sind Produkte namhafter Marken und Hersteller dort online erhältlich. Unter dem Motto „Neu. Günstig. Ausgezeichnet.“ bietet der neue deutsche Onlineshop www.dabplus.store, der von der Teleropa GmbH betrieben wird, eine breite Auswahl an DAB+ Radios und Zubehör für unterschiedliche Hörsituationen. Die Dynamik im Online-Handel hat sich insbesondere im letzten Jahr noch einmal stark erhöht. Der DAB+ Store trägt dieser Entwicklung Rechnung und setzt auf komfortables Online-Shopping mit dem ausschließlichen Schwerpunkt DAB+ Radios. Kundenfreundliche Gestaltung, eine große Auswahl an Bezahl- und Lieferoptionen sowie zeitgemäßes Responsive-Design für den Rund-um-die-Uhr-Zugang auch mit mobilen Endgeräten versprechen ein entspanntes Einkaufserlebnis. Zur Eröffnung bieten die Betreiber eine Rabattaktion mit zahlreichen Sonderangeboten bekannter Marken, auch aus dem Premiumsegment. Zur Bewerbung des ersten DAB+ Stores für die neue Generation Radio richten sich Marketing-Maßnahmen in Online-Kanälen an Hörerinnen und Hörer.

