(Karlsruhe) Am 1. Februar startet in Baden-Württemberg ein neuer Radiosender auf DAB+. ANNA.FM heißt das neue Radioprojekt mit der Kernzielgruppe Frauen zwischen 14 und 39 Jahren, das vom Medienhaus Südwest mit Sitz in in Karlsruhe produziert wird, einem Zusammenschluss von den Privatsendern “die neue welle“, baden.fm und Donau3FM. Gesendet wird im regionalen DAB+ Kanal 11B, der früher von ROCK ANTENNE benutzt worden ist.

zur Internetseite von anna.FM