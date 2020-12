ALBRECHT präsentiert DR 865 SENIOR

(Dreieich / Trittau) Einfach, sicher und technisch hochwertig: Mit dem neuen DR 865 bietet Albrecht Audio ein weiteres Digitalradio mit hilfreichen Funktionen speziell für Senioren an. Über das besonders große 4 Zoll-Farbdisplay mit 10 cm Bildschirmdiagonale sind Radiosender und Liedernamen sehr gut ablesbar, zudem verfügt das Digitalradio über große Tasten. Durch einen speziell von Albrecht Audio entwickelten und optional aktivierbaren Senioren-Modus ist eine versehentliche Fehlbedienung so gut wie unmöglich: Denn lediglich die Tasten Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln und sechs Favoritensender aufrufen sind in diesem Modus verfügbar. Alle anderen Features sind geblockt und verhindern ein unbeabsichtigtes Verstellen. Das Farbdisplay ermöglicht über Slideshows auch die Anzeige von Bildern und Grafiken. Dank des wertigen Holzgehäuses wird auch die Klangqualität entscheidend optimiert und 14 Watt RMS sorgen für satten Stereo-Sound. Wichtige Besonderheit für die Sendervielfalt: Die Favoriten-Tasten beim Albrecht DR 865 können gemixt mit UKW- oder DAB+ Sendern belegt werden. Musikstreaming über ein eigenes Smartphone rundet die Funktionsvielfalt des neuen DR 865 ab. Der Empfänger ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 139,90 Euro. Zum Lieferumfang gehören Fernbedienung inkl. Batterien und Netzteil (230 Volt). Die Abmessungen liegen bei 135 x 235 x 129 mm (L/B/H) und das Gewicht bei knapp 1640 g.

zur Pressemeldung