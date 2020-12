Neuer SR-Sendestandort in Berus in Betrieb

(Saarbrücken) In Überherrn-Berus ist der neue Sendestandort des Saarländischen Rundfunks in Betrieb genommen worden. Dadurch wird in vielen Teilen des Saarlandes der digitale Radio- und Fernsehempfang deutlich verbessert. Besonders im Saartal und in den Gebieten von Wallerfangen bis Überherrn steigert der Sender Berus den Empfang: Rund 60 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer können jetzt das SR Fernsehen digital per Zimmerantenne empfangen, beim digitalen Radioprogramm sind es 91 Prozent. Mit Dachantenne oder im Auto können die SR Programm digital fast im ganzen Sendegebiet empfangen werden. SR-Intendant Thomas Kleist sprach von einem Meilenstein für den Saarländischen Rundfunk. Rund eine halbe Million Euro habe man in den neuen Standort investiert, um dem Publikum höchste Klang- und Bildqualität zu bieten. Mit Inbetriebnahme des Senders in Berus hat der SR seinen Ausbau im DVBT2-Bereich, also im Digitalfernsehen, abgeschlossen. Anfang des kommenden Jahres soll dann am Sender in Spiesen der DAB+ Ausbau fertiggestellt werden.

