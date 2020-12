Media Broadcast nimmt Bamberg für zweite bundesweite DAB+ Plattform in Betrieb

(Köln) Die Media Broadcast hat mit Bamberg (Kanal 5D) einen weiteren Standort im Rahmen der ersten Ausbaustufe für die zweite nationale DAB+ Plattform in Betrieb genommen. Das Bouquet umfasst die Stationen 80s80s Radio, Absolut TOP, Absolut BELLA, Absolut HOT, Absolut OLDIE, ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, RTL RADIO und TOGGO Radio. Damit ist für 2020 der Ausbau in diesem Netz für Bayern abgeschlossen. Weitere Standorte und Radiostationen folgen in 2021. Unter antenne-deutschland.de/dab/empfang steht ein Empfangscheck für die Programme des zweiten nationalen DAB+ Multiplexes zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

