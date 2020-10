DAB+ international: 93 Millionen Radios verkauft

(Berlin/London) Aus dem jüngsten Marktbericht von WorldDAB geht hervor, dass bis Ende des zweiten Quartals 2020 in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum über 93 Millionen DAB/DAB+ Radiogeräte verkauft wurden – gegenüber 82 Millionen im Vorjahr. Die neuen Daten können hier als Infografik heruntergeladen werden. Das von WorldDAB ermittelten Daten bieten einen umfassenden Überblick über die Anzahl der verkauften DAB+ Empfänger, die Flächenversorgung, die Haushaltsdurchdringung sowie über die Menge der verfügbaren Radioprogramme in Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigte Königreich.

DAB+ ist in Europa mittlerweile als zentraler, digital-terrestrischer Radiostandard etabliert. Eine ganze Reihe von EU-weiten und nationalen Regulierungsinitiativen haben diesen Status zementiert und steigern die Beliebtheit von DAB+ Empfängern für Zuhause und im Auto. Der im Dezember 2018 verabschiedete Europäische Kodex für elektronische Kommunikation (EECC) schreibt vor, dass Radios in Neuwagen ab dem 21. Dezember 2020 digitales-terrestrisches Radio, also DAB+, serienmäßig empfangen können. Mehrere EU-Länder – darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich und Italien – haben bereits Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie in nationale Rechtsvorschriften eingeführt. In Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden und der Tschechischen Republik stehen entsprechende Regelungen vor der Verabschiedung.

