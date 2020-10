DAB+ Kanalwechsel im Raum Göttingen / Einbeck

(Hamburg) Für DAB+ Radiohörer im Leinetal zwischen Northeim und Friedland ändert sich ab dem 5. Oktober die Frequenz für den Empfang der NDR Programme. Die Ausstrahlung vom Sender Göttingen-Bovenden erfolgt dann im Block 6C (185,360 MHz) anstelle von 11B. Betroffen sind die Digitalradio Hörer nicht nur in Göttingen, sondern auch in den Regionen Moringen, Hardegsen, Adelebsen, Dransfeld, Bovenden, Nörten-Hardenberg sowie in Teilen der Bereiche Osterode, Katlenburg-Lindau, Gieboldshausen und Duderstedt. Sofern sich der DAB+ Empfänger nicht automatisch auf die neue Frequenz einstellt, müssen Hörer*innen zum Empfang der NDR Programme einen Suchlauf durchführen. Gleichzeitig wird das Versorgungsgebiet nach Norden hin mit einem zusätzlichen DAB+ Sender der gleichen Frequenz (6C) erweitert, so dass auch Radiohörer zwischen Dassel, Lamspringe, Seesen und Northeim ihre NDR Programme in noch besserer Qualität empfangen können. In Einbeck, Kreiensen, Bad Gandersheim und Kalefeld sind die NDR Hörfunkprogramme im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen. Der neue Sender in Einbeck schließt zudem die Versorgungslücken auf der A7 zwischen Rhüden und Echte.

