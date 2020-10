Neuer Kenwood In-Car-Multimedia-Receiver mit DAB+

(Bad Vilbel) Ob XXL-Smartphones, digitale Cockpits in Fahrzeugen oder Autoradios – während elektronische Bauteile immer kleiner werden, steigt das Interesse an möglichst großen Displays zur übersichtlichen Darstellung von Informationen und für eine komfortable Bedienung. Der japanische Elektronik-Spezialist JVCKENWOOD präsentiert sich in dieser Disziplin als Trendsetter, denn der Monitor des neuen Multimedia-Receivers Kenwood DMX9720XDS (UVP 1099 Euro) misst in der Diagonale mehr als 10 Zoll entsprechend 25,7 cm. Zudem haben die Entwickler das Display mit einer matten, entspiegelten Oberfläche sowie einer weißen LED-Hintergrundbeleuchtung versehen, damit es sich auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder aus spitzen Betrachtungswinkeln optimal ablesen lässt. Gleichzeitig sorgt die Optical Bonding-Technologie – sie ersetzt den zwischen Touchpanel und Display liegenden Luftspalt durch einen transparenten Kleber – dafür, dass der berührungsempfindliche Screen zur Bedienung aller Funktionen stets zuverlässig funktioniert. Eine weitere Besonderheit des Kenwood-Receivers ist sein integriertes WLAN-Modul. Es ermöglicht eine drahtlose Kommunikation zwischen Telefon und Autoradio: Per „Wireless CarPlay“ und „Android Wireless Mirroring“ lassen sich die Smartphones direkt über den Radiomonitor bedienen – im Gegenzug zeigt dieser, wie vom Smartphone gewohnt, alle hierfür verfügbaren Apps und deren Inhalte an. So erscheinen zum Beispiel die Straßenkarten und Bedienelemente der Echtzeit-Navis Google Maps oder Waze, WhatsApp-Nachrichten, die Streaming Apps Spotify, Amazon Music, Google Play Music und TIDAL oder die Bedienelemente des Smartphone-Musikplayers und Telefons direkt im Radiodisplay. Alternativ zum bordeigenen WLAN-Netzwerk nimmt der DMX9270XDS über sein Bluetooth-Modul Kontakt zum Smartphone auf. Zwei Telefone lassen sich gleichzeitig koppeln und wahlweise zum Telefonieren einsetzen. Eine abwechslungsreiche Musikwiedergabe ermöglicht die „Kenwood Music Mix“ Funktion, für die sich zudem bis zu drei Telefone parallel mit dem Receiver verbinden können. Radioprogramme empfängt der Kenwood wahlweise analog oder digital per DAB+. Im seltenen Fall einer DAB-Empfangslücke sichert die „Seamless Blending“ Funktion eine unterbrechungsfreie Wiedergabe, indem das Radio automatisch vorübergehend auf den UKW-Empfang des eingestellten Senders umschaltet. Weitere Features sind Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Kameras, die Wiedergabe von Hi-Res-Audio-Dateien bis 192 kHz / 24 Bit über den rückwärtigen USB-Eingang sowie ein Soundprozessor mit digitaler Laufzeitkorrektur und parametrischem Equalizer für eine jederzeit optimale Klangqualität.

