Kenwood präsentiert vier neue preiswerte DAB+ Autoradios

(Bad Vilbel) Schon seit einigen Jahren ist das Digitalradio DAB+ ein wichtiges Ausstattungsmerkmal vieler Radiogeräte, das insbesondere Autofahrern unterwegs einen störungsfreien und klangvollen Radioempfang ermöglicht. Am 21. Dezember 2020 tritt jedoch eine gesetzliche Verordnung in Kraft, die vorschreibt, dass jedes künftig verkaufte Radiogerät (auch) für den Empfang digitaler Radiostationen geeignet sein muss. Selbstverständlich dürfen alle Radios ohne DAB+ oder Internetradio-Empfang dennoch weiterhin genutzt und solange die Lagerbestände der Fachhändler reichen auch verkauft werden – die neue Regelung betrifft ausschließlich neu an den Handel ausgelieferte Geräte. Der japanische Elektronik-Spezialist JVC Kenwood verfügt schon seit vielen Jahren über ein großes Angebot von DAB+ Autoradios, präsentiert aber passend zur gesetzlichen Neuregelung gleich vier brandneue Modelle. Die beiden CD-Receiver KDC-BT950DAB (UVP: 199 Euro) und KDC-BT450DAB (169 Euro) sowie die Media-Receiver KMMBT407DAB (129 Euro) und KMM-DAB307 (109 Euro) sind allesamt mit Tunern für analogen (UKW/MW/LW) und digitalen Emfang (DAB+) ausgestattet und beherrschen die automatische und unterbrechungsfreie Umschaltung von DAB+ auf UKW, falls der eingestellte DAB-Sender einmal vorübergehend nicht ausreichend gut empfangen werden kann („Seamless Blending“). Mit Ausnahme des besonders preiswerten Einstiegsmodells KMM-DAB307 sind alle Geräte zudem mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, das nicht nur ein Freisprechen für Telefonate ermöglicht, sondern per Musik-Streaming von bis zu fünf mit dem Autoradio gekoppelten Smartphones ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm gestattet. Ein digitaler Soundprozessor sorgt bei allen vier Newcomern für eine optimale Klangqualität, wofür verschiedene Equalizer-, Bass Boost- und Loudness-Funktionen sowie eine digitale Laufzeit-Korrektur für die im Fahrzeug integrierten Lautsprechersysteme bereitstehen. Der KDC-BT950DAB wartet schließlich zudem mit deutschen Menütexten, einer in Farbe und Helligkeit variablen Display- und Tastenbeleuchtung sowie einer umfangreicheren Einbindung von iPhones auf.

