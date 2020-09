Radiobauwettbewerb für Schülerinnen und Schüler

(München) Beim Wettbewerb “Bau dein eigenes Radio” bekommen Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern die Möglichkeit, ihr eigenes Digitalradio zu entwerfen und zu bauen. Für den Wettbewerb stellt der BR gemeinsam mit der Bayern Digital Radio kostenlos 1.000 DAB+ Bausätze für alle weiterführenden bayerischen Schulen zur Verfügung. Im Rahmen des IT-, Physik-, Werk- und Kunstunterrichts oder in einer Projektwoche können sich die Schüler*innen als Erfinder und Designer eines Digitalradios probieren. Dabei lernen sie, wie ein Radio funktioniert. Technische Grundkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, denn die Schüler*innen sind in der Gestaltung des Gehäuses völlig frei und können sich kreativ und handwerklich austoben. Besonderes Augenmerk darf auf Nachhaltigkeit gelegt werden. Frei dem Motto „Aus Alt mach Neu“ kann gerne mit Material experimentiert werden, welches ansonsten auf dem Sperrmüll oder Schrott gelandet wäre. Die schönsten und ausgefallensten Entwürfe werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf den Medientagen München prämiert. Es winken wertvolle Schul-, Klassen- und Einzelpreise. Alle weiteren Infos zur Anmeldung finden Sie hier.