(Oosterhout, Niederlande) PerfectPro, der Spezialist für Audiogeräte am Arbeitsplatz für den anspruchsvollen Fachmann, betritt den deutschen Markt. Das Sortiment von PerfectPro umfasst Baustellenradios mit FM-Radio, DAB+, Bluetooth, WiFi und USB. Um PerfectPro der deutschen Öffentlichkeit zu präsentieren, startet am 7. September in Kooperation mit Rock Antenne eine Radiokampagne, in der PerfectPro gemeinsam Deutschlands rockendste Baustellen sucht.

