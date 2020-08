Digitales Radio in Autos als Standard in Großbritannien

(London) Alle neuen Personenkraftwagen werden in Großbritannien ab 2021 standardmäßig mit Digitalradio ausgestattet sein. Eine entsprechende Vorschrift hat das Parlament erlassen. Die Straßenfahrzeugverordnung tritt am 1. September 2020 in Kraft und setzt die Bestimmungen der EU-Richtlinie über die Ausstattung vom PKWs um. Den Automobilherstellern wird für die Umsetzung eine Frist bis zum 21. Dezember 2020 gewährt, um die Anforderungen zu erfüllen. Die neue Regelung gilt nicht für Gebrauchtwagen oder Nutzfahrzeuge wie Lieferwagen. Seit dem zweiten Quartal 2020 waren bereits 93,9% der in Großbritannien zugelassenen Neuwagen standardmäßig mit DAB-Digitalradio ausgestattet.

zur Pressemeldung